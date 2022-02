PP Princess Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

PP Princess Resort - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу острова Пхи-Пхи и его окрестностей. Отель расположен всего в 0,2 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В PP Princess Resort, отличный сервис и превосходные удобства сделают пребывание незабываемым. Экспресс-регистрация заезда / отъезда, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, семейный номер, ресторан - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют PP Princess Resort среди других отелей города. Гости могут выбрать один из 26 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, дайвинг, рыбалка, бассейн (детский), водные виды спорта (без мотора), чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. PP Princess Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхи-Пхи.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный PP Princess Resort , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ PP Princess Resort СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.