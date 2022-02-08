KRABI TEST & GO

PP Princess Resort - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.3
оценка с
1590
Обновление February 8, 2022
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Номера

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PP Princess Resort - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу острова Пхи-Пхи и его окрестностей. Отель расположен всего в 0,2 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В PP Princess Resort, отличный сервис и превосходные удобства сделают пребывание незабываемым. Экспресс-регистрация заезда / отъезда, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, семейный номер, ресторан - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют PP Princess Resort среди других отелей города. Гости могут выбрать один из 26 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, дайвинг, рыбалка, бассейн (детский), водные виды спорта (без мотора), чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. PP Princess Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхи-Пхи.

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Адрес / Карта

103 Moo 7 Ao Nang, Muang, Ao Lo Dalam, Koh Phi Phi, Thailand, 81000

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