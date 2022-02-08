PHUKET TEST & GO

Маки Самуи - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
9.2
оценка с
98
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Poppies Samui расположен в районе Чавенг на острове Самуи, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Poppies Samui безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Гости могут выбрать один из 24 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как зал для йоги, фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж. Если вы ищете комфортное и удобное место для проживания в городе Самуи, сделайте Poppies Samui вашим домом вдали от дома.

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Адрес / Карта

Haad Ngam Road, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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