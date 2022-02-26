PHUKET TEST & GO

Пхукета Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
387
Обновление February 26, 2022
Phuketa Hotel - Image 0
Phuketa Hotel - Image 1
Phuketa Hotel - Image 2
Phuketa Hotel - Image 3
Phuketa Hotel - Image 4
Phuketa Hotel - Image 5
+21 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот элегантный и стильный бутик-отель, открытый в 2007 году, находится недалеко от города Пхукет и знаменитых пляжей этого популярного острова. 57 хорошо оборудованных номеров элегантны и очень модны, они обставлены уникальной современной мебелью и украшены со вкусом произведениями искусства. Планировка курортного отеля Phuketa Hotel дает гостям много места, чтобы расслабиться и в полной мере насладиться отдыхом. Обязательно ознакомьтесь с разнообразием пакетов, предоставляемых по отличным ценам. Они предлагают отдых, гольф, приключения и райские пакеты на ваш выбор. Отель удобно расположен рядом с университетом Раджабхат Пхукет, в 10 минутах от города и в получасе езды от аэропорта. Если вы ищете стильный и модный отель, Phuketa Hotel - отличный выбор на Пхукете.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Пхукета Отель , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Пхукета Отель
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

24/5 Moo 6, Thepkasattri Road,, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

CA Отель и Резиденция
8.2
рейтинг с
944 отзывы
Из ฿-1
Ratana Hotel Rassada
8.2
рейтинг с
152 отзывы
Из ฿-1
Xinlor House
9.1
рейтинг с
87 отзывы
Из ฿-1
Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет
9
рейтинг с
1059 отзывы
Из ฿-1
Память в он-он-отель
8.8
рейтинг с
1551 отзывы
Из ฿-1
bloo Hostel
8.6
рейтинг с
146 отзывы
Из ฿-1
Бутик-отель Bhukitta
7.2
рейтинг с
378 отзывы
Из ฿-1
Дом звуковой галереи
9.1
рейтинг с
16 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU