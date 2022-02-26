Пхукета Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Этот элегантный и стильный бутик-отель, открытый в 2007 году, находится недалеко от города Пхукет и знаменитых пляжей этого популярного острова. 57 хорошо оборудованных номеров элегантны и очень модны, они обставлены уникальной современной мебелью и украшены со вкусом произведениями искусства. Планировка курортного отеля Phuketa Hotel дает гостям много места, чтобы расслабиться и в полной мере насладиться отдыхом. Обязательно ознакомьтесь с разнообразием пакетов, предоставляемых по отличным ценам. Они предлагают отдых, гольф, приключения и райские пакеты на ваш выбор. Отель удобно расположен рядом с университетом Раджабхат Пхукет, в 10 минутах от города и в получасе езды от аэропорта. Если вы ищете стильный и модный отель, Phuketa Hotel - отличный выбор на Пхукете.