Пхукет Марин Постел - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Чалонг, Phuket Marine Poshtel является идеальным местом для знакомства с Пхукет. Удобное расположение отеля только в центре города гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходный сервис и широкий спектр удобств, Phuket Marine Poshtel делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, ускоренная регистрация заезда / отъезда, камера хранения багажа для максимального комфорта. Гости могут выбрать один из 22 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в отеле Phuket Marine Poshtel.