PHUKET TEST & GO

Пхукет Грейсленд Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
2833
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Умиротворяющая элегантность Phuket Graceland Resort & Spa (сертифицирована SHA) - идеальное место, чтобы полюбоваться впечатляющими закатами Пхукета. Предлагая 460 больших и роскошных номеров с лучшими удобствами, этот отель олицетворяет свое название. Наслаждайтесь спа-салоном и всеми его услугами или окунитесь в огромный бассейн после дня, проведенного на солнце. Выйдите из отеля на кремовый пляж Патонг или отправляйтесь на Пхукет, чтобы отведать вкус Таиланда. Персонал Phuket Graceland Resort & Spa (сертифицированный SHA) всегда готов помочь спланировать ваш отпуск. Чтобы забронировать свое следующее пребывание, просто введите нужные даты в нашу безопасную онлайн-форму и нажмите кнопку «Отправить».

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Адрес / Карта

190 Thaweewong Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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