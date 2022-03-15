Пхукет Грейсленд Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Умиротворяющая элегантность Phuket Graceland Resort & Spa (сертифицирована SHA) - идеальное место, чтобы полюбоваться впечатляющими закатами Пхукета. Предлагая 460 больших и роскошных номеров с лучшими удобствами, этот отель олицетворяет свое название. Наслаждайтесь спа-салоном и всеми его услугами или окунитесь в огромный бассейн после дня, проведенного на солнце. Выйдите из отеля на кремовый пляж Патонг или отправляйтесь на Пхукет, чтобы отведать вкус Таиланда. Персонал Phuket Graceland Resort & Spa (сертифицированный SHA) всегда готов помочь спланировать ваш отпуск. Чтобы забронировать свое следующее пребывание, просто введите нужные даты в нашу безопасную онлайн-форму и нажмите кнопку «Отправить».