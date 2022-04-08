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Посетив Ко Пхи-Пхи, вы почувствуете себя как дома в курортном отеле Phi Phi Cliff Beach Resort, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В курортном отеле Phi Phi Cliff Beach Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, Wi-Fi в общественных местах, семейный номер - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Phi Phi Cliff Beach Resort среди других отелей города. В курортном отеле Phi Phi Cliff Beach 54 спальни. Все они со вкусом меблированы, во многих даже есть такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, зеркало, диван, полотенца, зонт. Удобства для отдыха в отеле, в том числе открытый бассейн, предназначены для уединения и релаксации. Phi Phi Cliff Beach Resort станет лучшим выбором среди всех прочих вариантов для знакомства с городом Пхи-Пхи.