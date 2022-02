ПеранаКан Бутик Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Бутик-отель PeranaKan, построенный в 2017 году, станет прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Пхукете. Выбор первоклассных удобств, таких как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах, доступны здесь. В бутик-отеле PeranaKan 21 номер. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и бесплатный приветственный напиток. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в PeranaKan Boutique Hotel.

