PHUKET TEST & GO

ПеранаКан Бутик Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.2
оценка с
153
Обновление February 15, 2022
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฿2,000 ДЕПОЗИТ

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Номера

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Бутик-отель PeranaKan, построенный в 2017 году, станет прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Пхукете. Выбор первоклассных удобств, таких как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах, доступны здесь. В бутик-отеле PeranaKan 21 номер. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и бесплатный приветственный напиток. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в PeranaKan Boutique Hotel.

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Адрес / Карта

89/1-2 Phuket Road Talad-Yai Mueang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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