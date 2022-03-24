Peace Resort - Samui Sandbox Hotel

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Семейный курортный отель Peace Resort предлагает размещение на берегу живописного острова Самуи. Этот прибрежный отель окружен тропическими садами и расположен всего в 6 км от аэропорта и в 5 км от главного пляжа Чавенг. Курортный отель Peace Resort на пляже Бопхут позволяет легко посетить рыбацкую деревню, а тихий пляж Маенам находится в 2 км от отеля. Каждая из вилл построена в тайском архитектурном стиле и напоминает беззаботную тайскую деревню. Гости могут насладиться трапезой прямо на пляже в ресторане Sea Wrap или выпить коктейль у бассейна после дня, посвященного занятиям водными видами спорта. Благодаря его приверженности обслуживанию и гостеприимству, вам понравится ваше пребывание в Peace Resort.