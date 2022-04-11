SAMUI TEST & GO

Вилла Pawanthorn Pool Самуи - Samui Test & Go Hotel

Samui
7.9
оценка с
127
Обновление April 11, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, Pawanthorn Pool Villa Samui - отличный выбор для проживания во время посещения Самуи. Волнующий центр города находится всего в 1,5 км от отеля. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Pawanthorn Pool Villa Samui делает все, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбрать один из 3 номеров, каждый из которых источает атмосферу полного покоя и гармонии. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Pawanthorn Pool Villa Samui.

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Адрес / Карта

249 Moo 2 Bophut Koh samui, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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