PHUKET TEST & GO

Особняк Паттры от AKSARA Collection - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
292
Обновление March 24, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, Pattra Mansion - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 1,0 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 30 минут. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Церковь Тайского братства на Пхукете, Кулинарная школа Блю Элефант Пхукет, Храм Мае Я Нанг. В Partra Mansion делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Гости отеля могут воспользоваться такими удобствами, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, камера хранения багажа, парковка, экскурсии и прокат автомобилей с самостоятельным вождением. Гости могут выбирать из стандартных и улучшенных номеров, каждый из которых излучает атмосферу полного покоя и гармонии. Удобства для отдыха в отеле, в том числе большой открытый бассейн, считаются одними из крупнейших в городе. Рядом с ним находится кафе Mellow Yellow Pool Cafe, где можно поужинать в расслабляющей и охлажденной атмосфере. Pattra Mansion - отличный выбор для проживания на Пхукете.

Удобства / Особенности

  • Бассейн Резорт Сити Отель
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Адрес / Карта

116/23 , Patipath Road, Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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