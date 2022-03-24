Патонг Резорт Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот курорт расположен в самом центре пляжа Патонг Пхукета, всего в нескольких минутах ходьбы от воды и оживленных магазинов и ночных клубов. Отсюда вы можете легко насладиться всеми предлагаемыми водными видами спорта, отправиться на дайвинг, отправиться за покупками или поиграть в гольф. Экскурсионное бюро на территории отеля поможет организовать различные мероприятия, в том числе прогулки по островам. В отеле 325 номеров с современными удобствами, расположенных в пышных тропических садах. Из многих номеров открывается вид на залив Патонг. Гости могут отведать блюда местной и интернациональной кухни в различных ресторанах отеля. На территории отеля есть бассейн, теннисные корты, игровая комната и травяная паровая баня. Курортный отель Patong расположен в прекрасном месте, откуда можно полюбоваться достопримечательностями Пхукета.