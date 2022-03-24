PHUKET TEST & GO

Патонг Резорт Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
3419
Обновление March 24, 2022
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Номера

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Этот курорт расположен в самом центре пляжа Патонг Пхукета, всего в нескольких минутах ходьбы от воды и оживленных магазинов и ночных клубов. Отсюда вы можете легко насладиться всеми предлагаемыми водными видами спорта, отправиться на дайвинг, отправиться за покупками или поиграть в гольф. Экскурсионное бюро на территории отеля поможет организовать различные мероприятия, в том числе прогулки по островам. В отеле 325 номеров с современными удобствами, расположенных в пышных тропических садах. Из многих номеров открывается вид на залив Патонг. Гости могут отведать блюда местной и интернациональной кухни в различных ресторанах отеля. На территории отеля есть бассейн, теннисные корты, игровая комната и травяная паровая баня. Курортный отель Patong расположен в прекрасном месте, откуда можно полюбоваться достопримечательностями Пхукета.

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Адрес / Карта

208 Raj-uthit 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand

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