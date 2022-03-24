Патонг Принцесс Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Patong Princess Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Удобно расположенный в Патонг, Patong Princess Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Центр города находится всего в 1,5 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Малин Плаза Патонг, Массаж Sweet Lemongrass Massage, Футбольный клуб Патонга. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Гости могут выбрать один из 20 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, открытый бассейн, спа, бассейн (детский), чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Patong Princess Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.