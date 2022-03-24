PHUKET TEST & GO

Патонг Принцесс Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
163
Обновление March 24, 2022
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Patong Princess Hotel is no longer operating as an SANDBOX.

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Удобно расположенный в Патонг, Patong Princess Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Центр города находится всего в 1,5 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Малин Плаза Патонг, Массаж Sweet Lemongrass Massage, Футбольный клуб Патонга. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Гости могут выбрать один из 20 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, открытый бассейн, спа, бассейн (детский), чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Patong Princess Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

34/106 Prachanukroh Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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