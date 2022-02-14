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Patong Mansion Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



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Отель Patong Mansion удобно расположен рядом с пляжами, магазинами, ночными клубами, на небольшой тихой улочке. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Волнующий центр города находится всего в 0,8 км от отеля. В отеле Patong Mansion Hotel делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Во всех номерах вы найдете холодильник, бесплатный кофе и чай, 32-дюймовый ЖК-телевизор с кабельным телевидением, кровать размера «king-size», бесплатный Wi-Fi, сейф, удобства, пляжные полотенца ... В отеле также есть круглосуточная охрана, услуги такси, билетная касса на все туры. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна на верхнем этаже, дайвингом, массажем, солярием. Patong Mansion Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.