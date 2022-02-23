Отель Patong Heritage - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Патонге, Patong Heritage Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Этот 4-звездочный отель находится в отличном месте в 0,2 км от оживленных городских улиц и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Dive Supply, Train Thai Boxing, Торговый центр Jungcelon. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Patong Heritage Hotel делает все возможное, чтобы ваше пребывание было как можно более комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбирать из 165 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, открытый бассейн. Patong Heritage Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.