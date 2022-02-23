PHUKET TEST & GO

Отель Patong Heritage - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6
оценка с
507
Обновление February 23, 2022
Patong Heritage Hotel - Image 0
Patong Heritage Hotel - Image 1
Patong Heritage Hotel - Image 2
Patong Heritage Hotel - Image 3
Patong Heritage Hotel - Image 4
Patong Heritage Hotel - Image 5
+15 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Патонге, Patong Heritage Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Этот 4-звездочный отель находится в отличном месте в 0,2 км от оживленных городских улиц и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Dive Supply, Train Thai Boxing, Торговый центр Jungcelon. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Patong Heritage Hotel делает все возможное, чтобы ваше пребывание было как можно более комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбирать из 165 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, открытый бассейн. Patong Heritage Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Patong Heritage , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Patong Heritage
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

205/16 Rath U-Thit 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Гранд Меркюр Пхукет Патонг
8.4
рейтинг с
1011 отзывы
Из ฿-1
Отель Мои Друзья
8.4
рейтинг с
342 отзывы
Из ฿-1
Холидей Инн Резорт Пхукет
8.7
рейтинг с
2348 отзывы
Из ฿-1
The Lantern Resorts Patong
8.2
рейтинг с
1706 отзывы
Из ฿-1
Deevana Plaza Hotel Phuket Патонг
8.4
рейтинг с
915 отзывы
Из ฿-1
Expat Hotel
7.8
рейтинг с
689 отзывы
Из ฿-1
Гостевой Дом - Квартира
6.2
рейтинг с
21 отзывы
Из ฿-1
Гостиница C&N
8.3
рейтинг с
997 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU