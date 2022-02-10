Панан Краби Резорт - Krabi Sandbox Hotel

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Курорт Panan Krabi Resort (SHA Plus +) расположен в районе Ао Нанг и является идеальным местом для знакомства с Краби и его окрестностями. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 19 км от центра города и в 26 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточная охрана, магазин подарков / сувениров, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, обслуживание номеров.

Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть полотенца, тапочки, отдельная гостиная, зонт, доступ в интернет - wireless (бесплатный). Удобства для отдыха и развлечений, включая фитнес-центр, открытый бассейн, массажный кабинет, детский клуб, детский бассейн, предназначены для отдыха и релаксации. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Panan Krabi Resort (SHA Plus +).