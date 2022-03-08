PHUKET TEST & GO

Pamookkoo Resort - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
75
Обновление March 8, 2022
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Номера

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Отель Pamookkoo расположен на пляже Ката, в 200 м от пляжа Ката.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. Этот 4-звездочный отель располагает баром и номерами с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и обмен валюты.

Все номера в отеле оснащены телевизором с плоским экраном.

Pamookkoo предлагает завтрак "шведский стол" или американский завтрак.

На территории обустроена детская игровая площадка. В отеле Pamookkoo можно поиграть в настольный теннис.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как поле для мини-гольфа Dino Park, Surf House Phuket и кофейный клуб Kata Beach. Ближайший международный аэропорт Пхукета расположен в 32 км от отеля Pamookkoo. Для гостей организуют платный трансфер от / до аэропорта.

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Адрес / Карта

70/1 Kata Beach, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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