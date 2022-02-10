Пальмира Патонг Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Этот недавно отремонтированный курорт, расположенный в популярном районе пляжа Патонг, обещает вам полноценный отдых. Курорт Palmyra Patong (SHA Plus +) спрятан на тихой улице, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, а также многочисленных магазинов и ресторанов. Экскурсионное бюро может помочь организовать поездки для дайвинга, сноркелинг, прогулки по островам или гольф - список развлечений на острове бесконечен. Гости также могут воспользоваться услугами проката велосипедов и автомобилей, что позволяет с легкостью ездить и исследовать остров в своем собственном темпе. Центром курорта, безусловно, является бассейн в форме лагуны, который простирается более чем на 60 метров и является прекрасным местом, чтобы расслабиться в течение дня. Palmyra Patong Resort (SHA Plus +) позволяет провести незабываемый отпуск на самом популярном острове Таиланда.