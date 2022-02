Пальмира Патонг Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот недавно отремонтированный курорт, расположенный в популярном районе пляжа Патонг, обещает вам полноценный отдых. Курорт Palmyra Patong (SHA Plus +) спрятан на тихой улице, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, а также многочисленных магазинов и ресторанов. Экскурсионное бюро может помочь организовать поездки для дайвинга, сноркелинг, прогулки по островам или гольф - список развлечений на острове бесконечен. Гости также могут воспользоваться услугами проката велосипедов и автомобилей, что позволяет с легкостью ездить и исследовать остров в своем собственном темпе. Центром курорта, безусловно, является бассейн в форме лагуны, который простирается более чем на 60 метров и является прекрасным местом, чтобы расслабиться в течение дня. Palmyra Patong Resort (SHA Plus +) позволяет провести незабываемый отпуск на самом популярном острове Таиланда.

