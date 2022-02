Palm Galleria Resort 4 звезд - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Из курортного отеля Palm Galleria открывается захватывающий вид на Андаманское море. Он находится недалеко от близлежащих городов и достопримечательностей в районе Као Лак. Курорт предлагает 90 номеров и люксов, а также самый полный набор удобств для проведения конференций и встреч на всей территории. Туристические направления, расположенные недалеко от этого курорта, включают национальные парки и водопады в Пханг-Нга, Симиланские острова и Сурин, Морской национальный парк, Национальный парк Кхао Сок, Национальный парк Шри Панг-Нга, Национальный парк островов Пханг-Нга и Пещера Пхунг Чанг. Также легко добраться до полей для гольфа в районах Тхапламу и Тай Муанг. Отель Palm Galleria Resort, поддерживающий высокие стандарты на всех уровнях, определенно сделает ваше пребывание незабываемым.

