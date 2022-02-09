Palm Galleria Resort 4 звезд - Phang-nga Sandbox Hotel

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Из курортного отеля Palm Galleria открывается захватывающий вид на Андаманское море. Он находится недалеко от близлежащих городов и достопримечательностей в районе Као Лак. Курорт предлагает 90 номеров и люксов, а также самый полный набор удобств для проведения конференций и встреч на всей территории. Туристические направления, расположенные недалеко от этого курорта, включают национальные парки и водопады в Пханг-Нга, Симиланские острова и Сурин, Морской национальный парк, Национальный парк Кхао Сок, Национальный парк Шри Панг-Нга, Национальный парк островов Пханг-Нга и Пещера Пхунг Чанг. Также легко добраться до полей для гольфа в районах Тхапламу и Тай Муанг. Отель Palm Galleria Resort, поддерживающий высокие стандарты на всех уровнях, определенно сделает ваше пребывание незабываемым.