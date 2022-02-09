KRABI TEST & GO

Курорт Пакасай - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2
оценка с
2390
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Pakasai Resort (SHA Plus +) - это жемчужина эскапизма с видом на лазурные воды Андаманского моря в райском уголке южного Таиланда, Краби. Этот уникальный и эксклюзивный курорт, расположенный на склоне холма в окружении пышных тропических садов рядом с национальным парком Ноппарат Тара, предлагает домашний комфорт, индивидуальное обслуживание и все возможности, которые вы можете себе представить для очаровательного отдыха в гармонии с природой. В отеле Pakasai Resort (SHA Plus +) есть 104 просторных номера и люкса, в которых традиционный декор сочетается со всеми современными удобствами и удобствами, включая спутниковое телевидение, мини-бар, прямую телефонную связь и обслуживание номеров, чтобы сделать ваше пребывание приятным. Просторные ванные комнаты и отдельные балконы с видом на тихий сад создают идеальную атмосферу для снятия стресса. Чтобы забронировать номер в курортном отеле Pakasai Resort (SHA Plus +), выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

88 Moo 3, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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