P. P. Erawan Palms Resort - Krabi Sandbox Hotel

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Этот пляжный курорт на популярном острове Пхи-Пхи предлагает комфортабельные номера в самой северной части острова. Курорт P. P. Erawan Palms (SHA Plus +) находится всего в нескольких минутах ходьбы от белого песка и кристально чистой воды, что делает его идеальным местом для наблюдения за закатом. Курортный отель расположен среди кокосовых плантаций. В нем традиционный тайский дизайн сочетается с современными западными элементами. В курортном отеле есть пляжный ресторан, где подают лучшие морепродукты. В экскурсионном бюро можно организовать различные мероприятия, включая дайвинг, сноркелинг, катание на лодках и походы. На курорте есть собственный бассейн и прачечная. P. P. Erawan Palms Resort (SHA Plus +) легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.