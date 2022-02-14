P. P. Erawan Palms Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Этот пляжный курорт на популярном острове Пхи-Пхи предлагает комфортабельные номера в самой северной части острова. Курорт P. P. Erawan Palms (SHA Plus +) находится всего в нескольких минутах ходьбы от белого песка и кристально чистой воды, что делает его идеальным местом для наблюдения за закатом. Курортный отель расположен среди кокосовых плантаций. В нем традиционный тайский дизайн сочетается с современными западными элементами. В курортном отеле есть пляжный ресторан, где подают лучшие морепродукты. В экскурсионном бюро можно организовать различные мероприятия, включая дайвинг, сноркелинг, катание на лодках и походы. На курорте есть собственный бассейн и прачечная. P. P. Erawan Palms Resort (SHA Plus +) легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.