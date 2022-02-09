PHUKET TEST & GO

Отель OYO 241 Ratana Сакдидет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
635
Обновление February 9, 2022
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OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet is no longer operating as an SANDBOX.

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Этот отель, окруженный португальской китайской архитектурой прошлых времен, расположен в тихой части города. В отеле есть сад на крыше, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, супермаркет и даже служба такси для гостей. На острове есть что предложить: от осмотра достопримечательностей до бесчисленных водных видов спорта, ресторанов и ночных заведений. Номера с ярким интерьером и яркими подушками представляют собой тихую гавань Пхукета. Остановитесь в отеле OYO 241 Ratana Sakdidet в центре самого популярного острова Таиланда.

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Адрес / Карта

24/41 Sakdidet Road Vichit Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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