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OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet is no longer operating as an SANDBOX .



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Этот отель, окруженный португальской китайской архитектурой прошлых времен, расположен в тихой части города. В отеле есть сад на крыше, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, супермаркет и даже служба такси для гостей. На острове есть что предложить: от осмотра достопримечательностей до бесчисленных водных видов спорта, ресторанов и ночных заведений. Номера с ярким интерьером и яркими подушками представляют собой тихую гавань Пхукета. Остановитесь в отеле OYO 241 Ratana Sakdidet в центре самого популярного острова Таиланда.