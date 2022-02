Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель OYO 241 Ratana Сакдидет в приоритетном порядке, и Отель OYO 241 Ratana Сакдидет будет получать оплату напрямую от вас.

OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Этот отель, окруженный португальской китайской архитектурой прошлых времен, расположен в тихой части города. В отеле есть сад на крыше, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, супермаркет и даже служба такси для гостей. На острове есть что предложить: от осмотра достопримечательностей до бесчисленных водных видов спорта, ресторанов и ночных заведений. Номера с ярким интерьером и яркими подушками представляют собой тихую гавань Пхукета. Остановитесь в отеле OYO 241 Ratana Sakdidet в центре самого популярного острова Таиланда.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX