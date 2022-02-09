OneLoft Hotel 3 звезд - Phuket Sandbox Hotel

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OneLoft Hotel расположен в районе Ката Пхукета, что делает его одним из лучших мест пребывания в городе. Всего в 30 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.
OneLoft Hotel также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Гости отеля могут воспользоваться такими удобствами, как ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, услуги билетной кассы, круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Атмосфера OneLoft Hotel отражается в каждом номере. ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки и диван - вот лишь некоторые из удобств, которые можно найти на всей территории отеля. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. OneLoft Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.