Отель Низе - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Nize Hotel - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Supercheap, Wat Sapum Thammaram, Shrine Kuan Tae Kun. Nize Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах. В отеле 31 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет Nize Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

Удобства / Особенности มีสระว่ายน้ำ ใกล้เซเว่น

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX