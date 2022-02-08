PHUKET TEST & GO

Отель Низе - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.4
оценка с
84
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Nize Hotel - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Supercheap, Wat Sapum Thammaram, Shrine Kuan Tae Kun. Nize Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах. В отеле 31 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет Nize Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

Удобства / Особенности

  • มีสระว่ายน้ำ ใกล้เซเว่น
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Адрес / Карта

54/20-21 Moo.6 Thepkasattri Rd.,Rassada, Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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