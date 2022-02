Курорт Нипа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курорт Nipa расположен всего в нескольких минутах от Патонга, самого популярного пляжа и района ночной жизни Пхукета. Тем не менее, небольшого расстояния достаточно, чтобы сохранить безмятежную атмосферу и позволить гостям полностью расслабиться в приятной тропической обстановке. Построенный вокруг бассейна произвольной формы, современные удобства дополняются тайской мебелью и текстурами из тикового дерева. Помимо основного бассейна, в отеле есть детский бассейн и джакузи, а также предоставляются услуги няни. Гости могут воспользоваться бесплатным трансфером до пляжа Патонг или полюбоваться живописными окрестностями с собственного балкона. На курорте Nipa есть тайско-японский ресторан и коктейль-бары, а также доступ в Интернет и услуги прачечной. Наша форма безопасного онлайн-бронирования делает бронирование номера в Nipa Resort очень простым - просто введите нужные даты и нажмите кнопку.

