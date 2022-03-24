New Square Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный в Патонге, одном из самых популярных районов города, New Square Patong является идеальным местом для знакомства с городом. Благодаря своему расположению недалеко от центра города и аэропорта, этот 3-звездочный отель ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. New Square Patong предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, храм, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации. Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. Телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, гардеробная, шкафчик можно найти в некоторых из номеров. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны такие места для отдыха, как фитнес-центр, открытый бассейн, солярий, сад. Если вы ищете комфортное и удобное проживание на Пхукете, сделайте New Square Patong вашим домом вдали от дома.