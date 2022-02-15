Бунгало "Ная" - Phuket Sandbox Hotel

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Бунгало Naya находится на пляже Раваи, в 20 минутах ходьбы от пляжа Най-Харн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, экспресс-регистрация заезда и отъезда, а также экскурсионное бюро. К услугам гостей семейные номера и открытый бассейн. В каждом номере есть балкон с видом на сад.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и встроенный шкаф. Во всех номерах есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, в некоторых номерах есть патио, а из других открывается вид на бассейн.

В курортном отеле есть солнечная терраса.

Смотровая площадка «Ветряная мельница» находится в 2,7 км от гостевого дома Naya Bungalow, а мыс Промтеп - в 3,8 км. Ближайший аэропорт находится на Пхукете, в 48 км от отеля. Гостям предоставляются платные услуги трансфера от / до аэропорта.