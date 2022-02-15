PHUKET TEST & GO

Бунгало "Ная" - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
Обновление February 15, 2022
Naya Bungalow - Image 0
Naya Bungalow - Image 1
Naya Bungalow - Image 2
Naya Bungalow - Image 3
Naya Bungalow - Image 4
Naya Bungalow - Image 5
+6 фотографии
฿10,000 ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Бунгало Naya находится на пляже Раваи, в 20 минутах ходьбы от пляжа Най-Харн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, экспресс-регистрация заезда и отъезда, а также экскурсионное бюро. К услугам гостей семейные номера и открытый бассейн. В каждом номере есть балкон с видом на сад.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и встроенный шкаф. Во всех номерах есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, в некоторых номерах есть патио, а из других открывается вид на бассейн.

В курортном отеле есть солнечная терраса.

Смотровая площадка «Ветряная мельница» находится в 2,7 км от гостевого дома Naya Bungalow, а мыс Промтеп - в 3,8 км. Ближайший аэропорт находится на Пхукете, в 48 км от отеля. Гостям предоставляются платные услуги трансфера от / до аэропорта.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Бунгало "Ная" , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Бунгало "Ная"
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

22/3 Moo1 Soi Naya, viset Road, Rawai Mueang, Phuket, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Найхарн Бич Резорт
9
рейтинг с
188 отзывы
Из ฿-1
Виллы "Вавилон" с бассейном
8.8
рейтинг с
136 отзывы
Из ฿-1
Най Харн
8.9
рейтинг с
1715 отзывы
Из ฿-1
Peace Blue Naiharn Naturist Resort Пхукет
8.8
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
The Shore at Katathani - Только для взрослых
9.1
рейтинг с
1044 отзывы
Из ฿-1
Кататани Пхукет Бич Резорт
8.5
рейтинг с
2722 отзывы
Из ฿-1
Lotus Bleu Resort & Restaurant
7.7
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
Морская галерея Кататани
8.6
рейтинг с
954 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU