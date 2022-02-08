Napasai, A Belmond Hotel, Самуи - Samui Sandbox Hotel

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Этот роскошный отель, входящий в престижную группу Belmond, расположен на белом песчаном пляже Маенама. Расположенный на склоне холма с видом на пляж Бан Тай, Напасай, отель A Belmond на острове Самуи раскинулся на территории площадью 17 акров. Отель предлагает роскошные виллы с прекрасным видом на море и просторные частные резиденции с бассейнами. Подводное плавание, дайвинг, теннис и езда на велосипеде - это лишь некоторые из обширного списка развлечений, доступных в Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui. А идеальное облегчение боли в мышцах после напряженного дня - это поездка в комплексный спа-салон Belmond Napasai с широким спектром расслабляющих процедур. Отель также предлагает своим гостям отличные рестораны с двумя ресторанами и барами, как в помещении, так и на пляже. Отель Napasai, A Belmond, Koh Samui - это идеальный побег от мира, роскошь в ее самом лучшем виде.