SAMUI TEST & GO

Napasai, A Belmond Hotel, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
9.1
оценка с
54
Обновление February 8, 2022
Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Image 0
Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Image 1
Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Image 2
Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Image 3
Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Image 4
Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Image 5
+49 фотографии
5% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот роскошный отель, входящий в престижную группу Belmond, расположен на белом песчаном пляже Маенама. Расположенный на склоне холма с видом на пляж Бан Тай, Напасай, отель A Belmond на острове Самуи раскинулся на территории площадью 17 акров. Отель предлагает роскошные виллы с прекрасным видом на море и просторные частные резиденции с бассейнами. Подводное плавание, дайвинг, теннис и езда на велосипеде - это лишь некоторые из обширного списка развлечений, доступных в Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui. А идеальное облегчение боли в мышцах после напряженного дня - это поездка в комплексный спа-салон Belmond Napasai с широким спектром расслабляющих процедур. Отель также предлагает своим гостям отличные рестораны с двумя ресторанами и барами, как в помещении, так и на пляже. Отель Napasai, A Belmond, Koh Samui - это идеальный побег от мира, роскошь в ее самом лучшем виде.

Удобства / Особенности

  • 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)
  • Infinity outdoor swimming pool (Sea View)
  • Complimentary WiFi access around the resort
  • Tennis courts (including tennis racket and balls)
  • Fitness room
  • Napasai Spa
  • Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle
  • Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)
  • Thai Boxing
  • A DVD/CD player in your room
  • Daily complimentary in-house activities
  • Daily kid's activities
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Napasai, A Belmond Hotel, Самуи , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Napasai, A Belmond Hotel, Самуи
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

65/10 Moo 5, Ban Tai, Surat Thani, Mae Nam, Koh Samui, Thailand, 84330

Отели-партнеры

Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1
Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Сантибури Ко Самуи
9.1
рейтинг с
138 отзывы
Из ฿-1
Khwan Beach Resort
8.7
рейтинг с
246 отзывы
Из ฿-1
Mantra Samui Resort 4 звезд
8.6
рейтинг с
1513 отзывы
Из ฿-1
Карма Резорт
9
рейтинг с
258 отзывы
Из ฿-1
Бо Пхут Резорт и Спа
9.2
рейтинг с
326 отзывы
Из ฿-1
Курортный отель Anantara Bophut Koh Samui
8.5
рейтинг с
407 отзывы
Из ฿-1
МАИ Самуи Бич Резорт и Спа
8.4
рейтинг с
440 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU