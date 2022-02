Napasai, A Belmond Hotel, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот роскошный отель, входящий в престижную группу Belmond, расположен на белом песчаном пляже Маенама. Расположенный на склоне холма с видом на пляж Бан Тай, Напасай, отель A Belmond на острове Самуи раскинулся на территории площадью 17 акров. Отель предлагает роскошные виллы с прекрасным видом на море и просторные частные резиденции с бассейнами. Подводное плавание, дайвинг, теннис и езда на велосипеде - это лишь некоторые из обширного списка развлечений, доступных в Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui. А идеальное облегчение боли в мышцах после напряженного дня - это поездка в комплексный спа-салон Belmond Napasai с широким спектром расслабляющих процедур. Отель также предлагает своим гостям отличные рестораны с двумя ресторанами и барами, как в помещении, так и на пляже. Отель Napasai, A Belmond, Koh Samui - это идеальный побег от мира, роскошь в ее самом лучшем виде.

Удобства / Особенности 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)

Infinity outdoor swimming pool (Sea View)

Complimentary WiFi access around the resort

Tennis courts (including tennis racket and balls)

Fitness room

Napasai Spa

Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle

Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)

Thai Boxing

A DVD/CD player in your room

Daily complimentary in-house activities

Daily kid's activities

