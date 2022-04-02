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NAP KRABI HOTEL расположен в районе Краби-Ной, Краби, что делает его идеальным для знакомства с городом. Всего в 8 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В NAP KRABI HOTEL делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси - вот лишь некоторые из преимуществ, которые выделяют NAP KRABI HOTEL среди других отелей города. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, полотенца. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. NAP KRABI HOTEL идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.