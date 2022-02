Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Накара Лонгбич Резорт в приоритетном порядке, и Накара Лонгбич Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Nakara Longbeach Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Курортный отель Nakara Longbeach, отремонтированный и обновленный, предлагает комфорт на этом тихом пляже Ланта. Отель расположен у побережья Краби, гости могут легко добраться на общественном пароме, а от пирса до курорта всего четыре километра. На курорте есть бунгало, каждое из которых построено с использованием натуральных материалов, чтобы лучше всего гармонировать с окружающей средой. Проведите свои дни, путешествуя по островам, ныряя с аквалангом, плавая, катаясь на каяках и путешествуя по горам. Отведайте аутентичные блюда тайской кухни в ресторане отеля. Вы также можете посетить кулинарный мастер-класс, чтобы произвести впечатление на друзей, оставшихся дома. Вернитесь к природе, но не теряя ни единого комфорта, остановившись на курорте Nakara Longbeach Resort.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Накара Лонгбич Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Накара Лонгбич Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.