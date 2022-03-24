Накаманда Резорт & Спа - Krabi Sandbox Hotel

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Этот роскошный курорт расположен в Краби, среди великолепных пейзажей, густых джунглей и прекрасных пляжей. Курортный спа-отель Nakamanda возвращает вас к природе и предлагает идеальные условия проживания. В окрестностях можно заняться дайвингом, каякингом, рыбной ловлей, катанием на лодках, скалолазанием и пешим туризмом. Naga Spa предлагает широкий выбор процедур, которые помогут вам расслабиться и побаловать себя, в том числе полное меню массажа. Изысканный завтрак подается по меню. Гости могут выпить полдник или расслабиться в коктейль-баре. В ресторане на территории отеля подают одни из лучших блюд фьюжн в этом районе. Этот отель легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.