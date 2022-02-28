PHUKET TEST & GO

Резиденция Нака - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
319
Обновление February 28, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, Naka Residence - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отель находится недалеко от центра города: всего в 7,2 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 34 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Naka Residence также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой поля для гольфа (в пределах 3 км), сада. Naka Residence идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

99/12 moo 4 Chao Fah West rd., Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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