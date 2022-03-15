PHUKET TEST & GO

My Style Resort Hotel 4 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
11
Обновление March 15, 2022
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Расположенный в районе Патонг, My Style Resort Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка, бар у бассейна, место для курения. В отеле My Style Resort 28 номеров. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже предоставляют такие удобства, как телевизор с плоским экраном, постельное белье, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатно). Открытый бассейн, крытый бассейн, детский бассейн - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими My Style Resort Hotel.

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Адрес / Карта

Nanai 9, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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