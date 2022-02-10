Резиденция Муканда - Krabi Sandbox Hotel

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Mukanda Residence - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Краби и его окрестностей. Всего в 25 км от этого 2-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля в Краби. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания. 15 номеров, расположенных на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, полотенца, шкаф, беспроводной доступ в Интернет, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Mukanda Residence - отличный выбор для пребывания в Краби.