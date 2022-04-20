PHUKET TEST & GO

Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Пхукет - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.5
оценка с
1703
Обновление April 20, 2022
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Movenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket гордится тем, что помогает гостям расслабиться, и после пребывания здесь вы будете обновлены, чтобы вернуться в суету повседневной жизни. Пляж Карон находится напротив отеля, а до двух 18-луночных полей для гольфа менее 30 минут езды. Тропические леса, водопады и увлекательные погружения всегда доступны для тех, кто ищет приключений. Вернувшись в отель, насладитесь трапезой в течение всего дня, тайской кухней, настоящим бразильским чураско и аппетитными десертами. На закате отправляйтесь на площадь Karon Beach Square, чтобы выпить коктейль перед ужином. Игровой лаундж в отеле открыт круглосуточно, а игровая зона, в которой заняты самые маленькие, включает в себя все, от индивидуальных занятий до приставок PlayStation. Также обязательна поездка в спа. Курортный спа-отель Movenpick Karon Beach Phuket с идеальным расположением и безупречным сервисом является поистине идеальным убежищем на Пхукете.

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Адрес / Карта

509 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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