PHUKET TEST & GO

Отель Montree Phuket, SHA Plus - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
оценка с
9
Обновление February 8, 2022

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Отель Montree Phuket in Phuket Town расположен в 500 метрах от Старого города Пхукета.К услугам гостей ряд удобств, включая ресторан, бар и общий лаундж. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В номерах отеля есть чайник. В номерах отеля Montree Phuket есть кондиционер и шкаф.

Гости отеля могут насладиться завтраком по меню.

В отеле Montree Phuket есть терраса.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как музей Тай Хуа, дом Чинпрача и ресторан Robinson Ocean Phuket. Расстояние от отеля Montree Phuket до ближайшего международного аэропорта Пхукета составляет 27 км.

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Адрес / Карта

12/6 Montri Road, Talat Yai, Phuket, Thailand 83000, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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