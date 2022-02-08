Отель Montree Phuket, SHA Plus - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Montree Phuket in Phuket Town расположен в 500 метрах от Старого города Пхукета.К услугам гостей ряд удобств, включая ресторан, бар и общий лаундж. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В номерах отеля есть чайник. В номерах отеля Montree Phuket есть кондиционер и шкаф.

Гости отеля могут насладиться завтраком по меню.

В отеле Montree Phuket есть терраса.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как музей Тай Хуа, дом Чинпрача и ресторан Robinson Ocean Phuket. Расстояние от отеля Montree Phuket до ближайшего международного аэропорта Пхукета составляет 27 км.