Отель Montree Phuket, SHA Plus - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Montree Phuket in Phuket Town расположен в 500 метрах от Старого города Пхукета.К услугам гостей ряд удобств, включая ресторан, бар и общий лаундж. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В номерах отеля есть чайник. В номерах отеля Montree Phuket есть кондиционер и шкаф.
Гости отеля могут насладиться завтраком по меню.
В отеле Montree Phuket есть терраса.
Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как музей Тай Хуа, дом Чинпрача и ресторан Robinson Ocean Phuket. Расстояние от отеля Montree Phuket до ближайшего международного аэропорта Пхукета составляет 27 км.
12/6 Montri Road, Talat Yai, Phuket, Thailand 83000, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000