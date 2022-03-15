Современные тайские люксы - Phuket Sandbox Hotel

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Отель The Wide Suites Phuket удобно расположен рядом с достопримечательностями, ресторанами и торговыми центрами города Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 1,5 км от центра города и в 40 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Wide Suites Phuket стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, услуги такси. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Зал для йоги, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн отеля - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. The Wide Suites Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением и отличными удобствами.