Дизайн-отель Mazi by Kalima - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Mazi Design Hotel by Kalima является идеальной отправной точкой для экскурсий в Патонг. одно из самых популярных мест города. Отель расположен всего в 9,4 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Mazi Design Hotel by Kalima также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете приятным. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси. В отеле 71 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, планшет и зеркало. Независимо от того, занимаетесь ли вы фитнесом или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, солярий. Mazi Design Hotel by Kalima идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.