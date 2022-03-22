PHUKET TEST & GO

Дизайн-отель Mazi by Kalima - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
422
Обновление March 22, 2022
Mazi Design Hotel by Kalima - Image 0
Mazi Design Hotel by Kalima - Image 1
Mazi Design Hotel by Kalima - Image 2
Mazi Design Hotel by Kalima - Image 3
Mazi Design Hotel by Kalima - Image 4
Mazi Design Hotel by Kalima - Image 5
+38 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Mazi Design Hotel by Kalima является идеальной отправной точкой для экскурсий в Патонг. одно из самых популярных мест города. Отель расположен всего в 9,4 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Mazi Design Hotel by Kalima также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете приятным. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси. В отеле 71 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, планшет и зеркало. Независимо от того, занимаетесь ли вы фитнесом или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, солярий. Mazi Design Hotel by Kalima идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Дизайн-отель Mazi by Kalima , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Дизайн-отель Mazi by Kalima
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

7 Prachanukhro rd., Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Рамабурин Резорт
8.1
рейтинг с
715 отзывы
Из ฿-1
Paripas Patong Resort 4 звезд
8.3
рейтинг с
1882 отзывы
Из ฿-1
Deevana Plaza Hotel Phuket Патонг
8.4
рейтинг с
915 отзывы
Из ฿-1
The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites
7.7
рейтинг с
1541 отзывы
Из ฿-1
Городской курорт Fishermen’s Harbour
8
рейтинг с
536 отзывы
Из ฿-1
Патонг Мерлин Отель
7.9
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Бризотель
8.6
рейтинг с
667 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU