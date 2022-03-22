Дизайн-отель Mazi by Kalima - Phuket Sandbox Hotel

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Mazi Design Hotel by Kalima является идеальной отправной точкой для экскурсий в Патонг. одно из самых популярных мест города. Отель расположен всего в 9,4 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Mazi Design Hotel by Kalima также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете приятным. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси. В отеле 71 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, планшет и зеркало. Независимо от того, занимаетесь ли вы фитнесом или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, солярий. Mazi Design Hotel by Kalima идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.