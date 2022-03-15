Maya Phuket Airport Hotel - Phuket Sandbox Hotel

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Maya Phuket Hotel - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Всего в 30 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Гости могут выбрать из 79 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, бассейн (детский) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Maya Phuket Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.