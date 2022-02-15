Морской парк и спа-курорт - Krabi Sandbox Hotel

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4-звездочный курортный спа-отель Maritime Park (SHA Plus +) расположен в самом сердце красивой южной провинции Краби. К услугам гостей 221 роскошно оборудованный номер и люкс со всеми удобствами. Курорт предлагает вид на покрытые лесом горы, нетронутые лагуны и собственные пышные сады. Он также находится недалеко от пляжей, омывающих Андаманское море, и национальных парков. Для деловых путешественников курорт предлагает превосходные бизнес-услуги, в том числе конференц-центр, вмещающий до 1000 человек. В ресторане с видом на лагуну подают вкусные морепродукты, приготовленные шеф-поварами. Среди его 25 акров тропических садов есть бассейн, спа и велосипедная дорожка. Чтобы забронировать номер в отеле Maritime Park & Spa Resort (SHA Plus +), воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.