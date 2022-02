Морской парк и спа-курорт - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

4-звездочный курортный спа-отель Maritime Park (SHA Plus +) расположен в самом сердце красивой южной провинции Краби. К услугам гостей 221 роскошно оборудованный номер и люкс со всеми удобствами. Курорт предлагает вид на покрытые лесом горы, нетронутые лагуны и собственные пышные сады. Он также находится недалеко от пляжей, омывающих Андаманское море, и национальных парков. Для деловых путешественников курорт предлагает превосходные бизнес-услуги, в том числе конференц-центр, вмещающий до 1000 человек. В ресторане с видом на лагуну подают вкусные морепродукты, приготовленные шеф-поварами. Среди его 25 акров тропических садов есть бассейн, спа и велосипедная дорожка. Чтобы забронировать номер в отеле Maritime Park & Spa Resort (SHA Plus +), воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Морской парк и спа-курорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Морской парк и спа-курорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.