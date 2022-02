Марина Вилла - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Вилла Marina находится всего в 50 метрах от центра города, прямо на длинном песчаном пляже Ламай. Двухэтажное здание может похвастаться роскошными номерами с видом на сад или океан, и каждый номер оформлен в мягких тонах и текстурах и оснащен роскошными удобствами, стильным декором, удобными кроватями и просторным балконом. Чтобы расслабиться, гости могут искупаться в пейзажном бассейне, окруженном пышными тропическими садами, прогуляться по окрестностям с велосипедами, которые можно взять напрокат на месте, или выбрать успокаивающий массаж с ароматерапией в спа-салоне. В Marina Villa каждый найдет что-то для себя.

