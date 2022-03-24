PHUKET TEST & GO

Mandarava Resort and Spa Карон Бич - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
759
Обновление March 24, 2022
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Номера

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Курортный спа-отель Mandarava Karon Beach расположен в самом центре Карона и предлагает своим гостям возможность насладиться этим идеальным местом для знакомства с Пхукетом. Этот отель - удобное место для проживания гостей, так как вы легко доберетесь до популярного пляжа Патонг и многих других туристических достопримечательностей. Все номера расположены в отдельных виллах, оформленных в современном стиле, чтобы продемонстрировать тропическую красоту. Виллы расположены на тихом холме с видом на великолепный пляж Карон. Отель предлагает фантастические удобства и услуги, в том числе трансфер, Wi-Fi, большие бассейны, роскошный спа-салон и пышный тропический сад, который поможет вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Гости могут насладиться трапезой в ресторане Chom Talay, который предлагает широкий выбор блюд домашнего приготовления, а также обслуживание номеров и захватывающий вид на океан. Mandarava Resort and Spa Karon Beach идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

14/2 Patak Road Soi 24,Karon Beach, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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