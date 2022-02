Maikhao Palm Beach Resort 4 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный отель Maikhao Palm Beach расположен в районе Май-Кхао. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. В непосредственной близости к этому 5-звездочному отелю можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Лучшие услуги объекта размещения включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, храм, ежедневная уборка, камин. Все номера оснащены различными удобствами. Многие даже предоставляют вешалку для одежды, бесплатный чай, тапочки, полотенца, зонтик, чтобы порадовать самого взыскательного гостя. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны такие места для отдыха, как фитнес-центр, спа, бассейн (детский), сад. Независимо от цели вашего визита, Maikhao Palm Beach Resort - отличный выбор для проживания в Пхукете.

