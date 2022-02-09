PHUKET TEST & GO

Maikhao Palm Beach Resort 4 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
оценка с
308
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Курортный отель Maikhao Palm Beach расположен в районе Май-Кхао. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. В непосредственной близости к этому 5-звездочному отелю можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Лучшие услуги объекта размещения включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, храм, ежедневная уборка, камин. Все номера оснащены различными удобствами. Многие даже предоставляют вешалку для одежды, бесплатный чай, тапочки, полотенца, зонтик, чтобы порадовать самого взыскательного гостя. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны такие места для отдыха, как фитнес-центр, спа, бассейн (детский), сад. Независимо от цели вашего визита, Maikhao Palm Beach Resort - отличный выбор для проживания в Пхукете.

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Адрес / Карта

126/5 Maikao Soi 8 Moo.4 T. Maikhao, A.Thalang, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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