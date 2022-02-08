PHUKET TEST & GO

Отель Maikhao под управлением Centara - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
5.3
оценка с
9
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя в отеле Maikhao как дома, поскольку он предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Maikhao Hotel предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги. Гости могут выбрать один из 142 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Maikhao Hotel.

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Адрес / Карта

151/34, Moo 4, Maikhao Beach, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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