PHUKET TEST & GO

Maikhao Dream Villa Resort and Spa Сентара Бутик Коллекция - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
144
Обновление March 14, 2022
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Maikhao Dream Villa Resort and Spa Centara Boutique Collection - это место, где роскошь и рок-стиль вступают в игру, чтобы обеспечить вам невообразимое пребывание. Отель находится в пятнадцати минутах езды от международного аэропорта Пхукета, среди безмятежных окрестностей и нетронутого пляжа Майхао, предлагая туристам и местным жителям прекрасную возможность испытать удобства мирового класса, различные развлечения и развлекательные мероприятия. Гости могут отправиться на осмотр достопримечательностей, арендовать яхту, отправиться в круиз, по магазинам, на экскурсии, поиграть в теннис, а также поиграть в гольф всего в 10 минутах езды от отеля. По возвращении искупайтесь в пейзажном бассейне, посетите ультрасовременный тренажерный зал, насладитесь аппетитными блюдами в ресторане и не идите домой, не купив сувенир в магазине на территории отеля. . Комфортабельные и просторные спальни 22 частных вилл оснащены тропическим душем и ванной, а из окон открывается захватывающий вид на голубую воду. Для гостей, планирующих романтическое путешествие или медовый месяц, лучшим выбором будет Maikhao Dream Villa Resort and Spa Centara Boutique Collection на Пхукете и его виллы с бассейном.

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Адрес / Карта

138/21 Moo 4, Maikhao, Thalang, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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