PHUKET TEST & GO

MAI HOUSE Патонг Хилл - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
1688
Обновление February 14, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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MAI HOUSE Patong Hill Resort предлагает качественное размещение в районе Пхукета, ночных клубах, шопинге и пляжах. Курортный отель MAI HOUSE Patong Hill пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В MAI HOUSE Patong Hill Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, услуги такси. 144 номера, расположенные на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, открытого бассейна, спа, массажа, детской площадки. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в MAI HOUSE Patong Hill Resort.

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Адрес / Карта

5/5 Phrabarami Road, Patong, Kathu, Phuket, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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