PHUKET TEST & GO

Отель Or Sbuy House - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
259
Обновление March 8, 2022
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Lub Sbuy House Hotel is no longer operating as an SANDBOX.

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Отель Lub Sbuy House расположен в прекрасном районе города Пхукет. Он занимает лидирующую позицию в отношении ресторанов, достопримечательностей и торговых центров Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от Пхукетского музея трики, филателистического музея Пхукета, офиса CAT на Пхукете. Lub Sbuy House Hotel также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и зеркало, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Lub Sbuy House Hotel - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

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Адрес / Карта

1 Phang-nga Rd., Soi 3, Tumbon Talad-yai, Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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