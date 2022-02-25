PHUKET TEST & GO

Отель Louis 'Runway View - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
150
Обновление February 25, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Отель Louis 'Runway View предлагает качественные номера в районе транспортных узлов Пхукета. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отель находится недалеко от центра города, и, как правило, добраться до аэропорта можно за несколько минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Louis 'Runway View Hotel также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда / отъезда, Wi-Fi в общественных местах. Зайдите в один из 18 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня. В большинстве номеров есть широкий выбор удобств, включая телевизор с плоским экраном, дополнительную ванную комнату, телефон в ванной, бесплатный растворимый кофе и бесплатный чай. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Louis 'Runway View Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

22/8 Moo 6 Mai Kaw Talang, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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