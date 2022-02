Отель Louis 'Runway View - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Louis 'Runway View предлагает качественные номера в районе транспортных узлов Пхукета. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отель находится недалеко от центра города, и, как правило, добраться до аэропорта можно за несколько минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Louis 'Runway View Hotel также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда / отъезда, Wi-Fi в общественных местах. Зайдите в один из 18 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня. В большинстве номеров есть широкий выбор удобств, включая телевизор с плоским экраном, дополнительную ванную комнату, телефон в ванной, бесплатный растворимый кофе и бесплатный чай. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Louis 'Runway View Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

