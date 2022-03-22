KRABI TEST & GO

Шале Лонг-Бич - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.9
оценка с
1170
Обновление March 22, 2022
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Long Beach Chalet is no longer operating as an SANDBOX.

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Этот эксклюзивный отель, расположенный на Хаад Пхра Ае, наименее развитом участке великолепного пляжа Ланты, является идеальным местом для взыскательных путешественников и отдыхающих. В пределах легкой досягаемости от развлекательного и стильного торгового центра острова посетители будут поражены разнообразием закусочных, баров / пабов и торговых рядов, которыми известен этот остров. Этот небольшой семейный курорт предлагает широкий выбор шале, где можно расслабиться и отдохнуть. Все шале оформлены в сочетании традиционного тайского и современного интерьеров и расположены в безмятежных тропических садах, в паре минут ходьбы от пляжа. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, бесплатный Wi-Fi и бассейн с морской водой. Помимо отдыха в одном из ваших шале, гости могут заняться различными видами деятельности, такими как дайвинг, сноркелинг, каякинг, а также исследовать красивые пещеры и водопад. Шале Long Beach уверены, что сделают ваше пребывание максимально комфортным.

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Адрес / Карта

472 Moo 3, Pra Ae Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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