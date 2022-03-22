Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Long Beach Chalet is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Этот эксклюзивный отель, расположенный на Хаад Пхра Ае, наименее развитом участке великолепного пляжа Ланты, является идеальным местом для взыскательных путешественников и отдыхающих. В пределах легкой досягаемости от развлекательного и стильного торгового центра острова посетители будут поражены разнообразием закусочных, баров / пабов и торговых рядов, которыми известен этот остров. Этот небольшой семейный курорт предлагает широкий выбор шале, где можно расслабиться и отдохнуть. Все шале оформлены в сочетании традиционного тайского и современного интерьеров и расположены в безмятежных тропических садах, в паре минут ходьбы от пляжа. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, бесплатный Wi-Fi и бассейн с морской водой. Помимо отдыха в одном из ваших шале, гости могут заняться различными видами деятельности, такими как дайвинг, сноркелинг, каякинг, а также исследовать красивые пещеры и водопад. Шале Long Beach уверены, что сделают ваше пребывание максимально комфортным.