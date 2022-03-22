Отель Little Mrs - Phuket Sandbox Hotel

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Little Nyonya Hotel, построенный в 2015 году, является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель находится всего в 34,1 км от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Little Nyonya делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. В отеле есть ряд первоклассных удобств, таких как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах и парковка. В отеле Little Nyonya 43 спальни. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, услуга «звонок-будильник», письменный стол. Отель предлагает фантастические удобства, включая открытый бассейн и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Little Nyonya Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.