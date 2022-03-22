Вилла Les Palm Taraburi с бассейном - Phuket Sandbox Hotel

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Если вы турист или путешествуете по делам, Les Palm Tara Pool Villa - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Les Palm Tara Pool Villa также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги билетной кассы, экспресс-регистрация заезда / выезда, Wi-Fi на территории. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Les Palm Tara Pool Villa - это идеальный выбор для путешественников, останавливающихся в городе Пхукет, так как он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.
94/15 Moo. 5, Cheng Talay - Srisoonthorn Road, Thalang, Phuket, Thailand, Kathu, Phuket, Thailand, 83110